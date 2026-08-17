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Detenido el autor del apuñalamiento en la Feria de Málaga

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Detenido el autor del apuñalamiento en la Feria de Málaga

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Málaga
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La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del apuñalamiento a un joven de 24 años en la madrugada de este lunes en la Feria de Málaga, en concreto, en el Cortijo de Torres.

La Comisaría Provincial ha informado esta mañana que los hechos se han producido sobre las 4.15 horas de la madrugada en la zona de atracciones, donde una riña ha finalizado con el apuñalamiento de una de las partes. El suceso ha convocado numerosas dotaciones policiales y a los sanitarios del 061, que han estabilizado al herido en el lugar y lo han trasladado a un hospital de la capital.

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