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Málaga capital cierra al baño seis playas al detectarse la presencia de la bacteria E. coli

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Málaga capital cierra al baño seis playas al detectarse la presencia de la bacteria E. coli

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El Ayuntamiento de Málaga ha establecido bandera roja y ha cerrado al baño este fin de semana las playas del Campo de Golf-San Julián, Guadalmar, La Misericordia, Sacaba, San Andrés y El Palo tras detectarse en los análisis de las muestras de agua tomadas este domingo la presencia de la bacteria E. coli. Durante los próximos días, la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) irá repitiendo los análisis para hacer un seguimiento de la situación, ha informado este lunes el ayuntamiento en un comunicado. Las muestras constatan una concentración puntual del parámetro de Escherichia coli (E. coli) superior respecto a los niveles óptimos regulados por el Real Decreto 1341/07 de gestión de la calidad de las aguas de baño.

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