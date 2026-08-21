La Opinión

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Desarticulada una banda que atracaba a recaudadores de negocios chinos del polígono Guadalhorce

Nueve personas han sido detenidas por su presunta vinculación en siete atracos a recaudadores de dinero de negocios regentados por empresarios chinos en polígonos industriales. Tres de esos asaltos se produjeron en Málaga, otros tres en la provincia de Sevilla y otro en Murcia. La operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha culminado con once registros en la capital hispalense, Utrera y Dos Hermanas, donde estaba asentado el grupo y donde los agentes han intervenido distintas armas de fuego, balizas y sistemas de geolocalización, droga y dinero en efectivo, entre otros efectos. En uno de los robos consiguieron 90.000 euros en efectivo.