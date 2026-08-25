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Incendio foestal en Nerja: paraje Arroyo de la Miel

Incendio foestal en Nerja: paraje Arroyo de la Miel

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Incendio foestal en Nerja: paraje Arroyo de la Miel

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Un incendio forestal declarado este martes en Nerja mantiene movilizado a un amplio dispositivo del Plan Infoca. Las llamas afectan al paraje Arroyo de la Miel, donde trabajan 76 bomberos forestales, además de técnicos y otros medios terrestres.

El operativo cuenta también con ocho medios aéreos para combatir el fuego desde el aire. El incendio se declaró en torno a las 19.30 horas y los equipos de extinción continúan trabajando en la zona. Más información

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