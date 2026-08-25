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Nuevo incendio en los terrenos de Repsol

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Málaga
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Los vecinos de la avenida de Europa, Dos Hermanas y el entorno de los terrenos de Repsol vuelven a levantarse sobresaltados por un incendio en esta amplia parcela que continúa en desuso. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga trata de impulsar aquí un proyecto de rascacielos, zoco comercial y zonas verdes, mientras que la plataforma Bosque Urbano reclama desde hace años que se convierta en un pulmón verde para una zona densamente poblada. Más información

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