La Opinión

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Nuevo incendio en los terrenos de Repsol

Los vecinos de la avenida de Europa, Dos Hermanas y el entorno de los terrenos de Repsol vuelven a levantarse sobresaltados por un incendio en esta amplia parcela que continúa en desuso. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga trata de impulsar aquí un proyecto de rascacielos, zoco comercial y zonas verdes, mientras que la plataforma Bosque Urbano reclama desde hace años que se convierta en un pulmón verde para una zona densamente poblada. Más información