La Opinión

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La Policía detiene a un falsa abogada tras estafar 100.000 euros a un inversor en la compraventa de un inmueble de alto standing en Marbella

La Policía Nacional ha detenido a una falsa abogada que ofrecía servicios de intermediación en la compraventa de inmuebles de alto standing en Marbella por estafar presuntamente 100.000 euros a un inversor. Bajo una identidad ficticia, la supuesta letrada empleó distintas argucias para ganarse la confianza del ahorrador y conseguir del mismo importantes pagos en metálico para la reserva de una vivienda. Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal -UDEF- de la Comisaría de Marbella continúan con la investigación y no se descarta la aparición de nuevos perjudicados. Más información