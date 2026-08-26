¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Apertura del nuevo aparcamiento provisional del Hospital Civil marcada por la polémica por su alto precio
El precio general alcanza los 1,36 euros por hora, mientras que solo 163 plazas cuentan con condiciones bonificadas para los profesionales. Entre quienes ya lo han utilizado, las opiniones se dividen: algunos valoran poder evitar las vueltas para encontrar sitio, mientras otros cuestionan el coste, especialmente cuando acudir al hospital implica permanecer varias horas o hacerlo de forma habitual.
Últimos vídeos
Desbordamientos en el Tíbet