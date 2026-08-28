Blanca Ramos-Noguera

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“Farmear aura” en Málaga: la fiebre de TikTok llena la plaza de la Marina de cientos de jóvenes y curiosos

La Plaza de la Marina se ha convertido en el escenario de una curiosa quedada: cientos de niños y adolescentes reunidos para participar en las ya populares «batallas de aura».

Sin balones, cromos ni juguetes. Aquí la competición consiste en gestos, poses, bailes y referencias nacidas en TikTok. El objetivo es claro: demostrar quién tiene más «aura» o, dicho de otra forma, quién desprende más carisma.

Móviles en alto, disfraces, gritos y un círculo de jóvenes animando a los protagonistas. Una imagen que refleja cómo han cambiado las formas de jugar y socializar entre las nuevas generaciones.

Porque quizás ya no se juega como antes, pero hay algo que no cambia: los niños siguen buscando lo mismo. Jugar, reírse y sentirse parte de algo. Más información