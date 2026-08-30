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Impactante incendio en Alhaurín el Grande: una nave industrial queda calcinada

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Las llamas han afectado a la totalidad de las instalaciones y el calor ha alcanzado también a tres viviendas próximas. Bomberos de Coín, Alhaurín de la Torre y Torremolinos trabajaron durante unas tres horas y media para sofocar el fuego. Más información

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