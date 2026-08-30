La Opinión

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Susto en la Catedral de Málaga por un aviso de humo

Susto en pleno Centro de Málaga. Un aviso por la presencia de humo en las inmediaciones de la Catedral debido posiblemente a la celebración de una barbacoa en las inmediaciones, hizo saltar la alarma este sábado por la noche. Bomberos y Policía accedieron al templo y comprobaron que todo se encontraba en absoluta normalidad, sin que fuera necesaria ninguna intervención. Más información