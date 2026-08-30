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Susto en la Catedral de Málaga por un aviso de humo

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Susto en la Catedral de Málaga por un aviso de humo

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Susto en pleno Centro de Málaga. Un aviso por la presencia de humo en las inmediaciones de la Catedral debido posiblemente a la celebración de una barbacoa en las inmediaciones, hizo saltar la alarma este sábado por la noche. Bomberos y Policía accedieron al templo y comprobaron que todo se encontraba en absoluta normalidad, sin que fuera necesaria ninguna intervención. Más información

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