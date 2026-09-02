La Opinión

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Los ciudadanos de Vélez-Málaga respaldan a Ceuta

Vélez-Málaga ha mostrado este miércoles su apoyo y solidaridad con Ceuta. A las 20.30 horas de este 2 de septiembre, se ha celebrado una concentración ante el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, donde los asistentes han querido trasladar públicamente su respaldo a la ciudad autónoma. El municipio veleño se ha sumado así a las muestras de apoyo celebradas durante la jornada en distintos puntos de Málaga y del resto de España, en una convocatoria que ha buscado hacer visible la solidaridad con Ceuta y sus vecinos.