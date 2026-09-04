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La Opinión

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Protesta vecinal en La Paz por la tala de un ficus

Más de un centenar de vecinos de la barriada de La Paz se han concentrado para protestar por la tala de un ficus de gran porte en la plaza Juan Ruiz Sánchez y han reclamado al Ayuntamiento de Málaga el expediente completo y los informes técnicos que justificaron su eliminación. Los residentes quieren saber si se estudiaron alternativas para conservar el árbol y piden detalles sobre la actuación y el plan de reposición. El Consistorio había anunciado el apeo tras la caída de una rama de grandes dimensiones y señaló que el ejemplar, revisado previamente en junio, sería sustituido por otro árbol.