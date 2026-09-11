Nuevo ficus El Ayuntamiento de Málaga planta un nuevo ficus en La Paz tras talar el ejemplar anterior por riesgo de caída

La Opinión

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un recorrido por Aurea Hotel, inaugurado el 10 de septiembre en Málaga

Uno de los edificios más reconocibles del Paseo de Reding abre una nueva etapa. El histórico Palacio de la Tinta, levantado en 1908 y antigua sede de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, se ha transformado en el Áurea Palacio de la Tinta, un hotel de cinco estrellas situado en pleno barrio de la Malagueta.

El establecimiento se convierte así en el séptimo hotel de Eurostars Hotel Company en la provincia de Málaga y recupera para uso hotelero uno de los inmuebles más singulares del modernismo de la ciudad.

La intervención ha buscado conservar el carácter histórico y arquitectónico del edificio al tiempo que incorpora una estética inspirada en Pablo Picasso y su etapa cubista. La geometría, la fragmentación de las formas y el uso del color marcan buena parte del interiorismo y sirven de hilo conductor a los distintos espacios del hotel.

Más allá del alojamiento, el Áurea Palacio de la Tinta nace con vocación de abrirse también al público malagueño. Entre sus principales propuestas se encuentra el restaurante Asador Contrapunto, además de un spa con circuito termal y diferentes espacios destinados a la celebración de reuniones y eventos.

El proyecto combina así patrimonio histórico, referencias artísticas y oferta hotelera de lujo en una de las zonas más emblemáticas del centro de Málaga, a pocos pasos de la plaza de toros de La Malagueta y del frente marítimo.