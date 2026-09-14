¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Arqueólogos ultiman las excavaciones fenicias en el Cerro del Villar
Arqueólogos ultiman las excavaciones fenicias en el Cerro del Villar con tan solo el 10% de la superficie desenterrada, aún sin garantías de futuras incursiones
Cuando en 2027 se culminen las memorias de estos cinco años de trabajo de campo, el rector de la Universidad de Málaga confirma que buscarán financiación en Europa para liderar un proyecto continental de cultura fenicia
Últimos vídeos
Subvenciones para las familias