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Blanca Ramos-Noguera

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Calle Don Juan de Austria: el corazón del barrio de la Trinidad entre la nostalgia y los cambios

Hay calles de Málaga por las que pasamos cada día sin saber todo lo que esconden.

La calle Don Juan de Austria, en pleno entorno de Trinidad, parece hoy una vía más de barrio: comercios, vecinos, tráfico y rutina. Pero entre sus edificios guarda el recuerdo de una Málaga muy distinta, donde este rincón también tuvo relación con el mundo del cine.

Una calle cotidiana que invita a levantar la mirada y viajar al pasado de la ciudad