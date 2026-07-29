Secciones

Es noticia
Los conductores piden soluciones para Las PedrizasAumentan los casos de cáncer de pielAumentan la frecuencias del Cercanías en FeriaLa cadena de turrones Vicens sustituye a Juguetes CarriónITV inminente para nuevas matrículasLa Junta rescata a Arturo Bernal, exconsejero de TurismoLa Policía investiga el fallo de ciberseguridad en SénecaUn exACB como complemento a Tyson Pérez
instagramlinkedin
Montaje de la nueva portada de la Feria del Centro de Málaga en la calle Larios

Montaje de la nueva portada de la Feria del Centro de Málaga en la calle Larios

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Montaje de la nueva portada de la Feria del Centro de Málaga en la calle Larios

RRSS WhatsAppCopiar URL

Calle Larios lucirá este año una portada completamente nueva para dar la bienvenida a la Feria del Centro. Se trata de un arco de 16 metros de altura que rendirá homenaje a la ciudad a través de sus elementos más reconocibles: la Catedral y La Farola aparecerán representadas en la estructura, junto a referencias directas a las tradiciones malagueñas como los verdiales y las biznagas.

Tracking Pixel Contents