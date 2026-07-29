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Montaje de la nueva portada de la Feria del Centro de Málaga en la calle Larios

Calle Larios lucirá este año una portada completamente nueva para dar la bienvenida a la Feria del Centro. Se trata de un arco de 16 metros de altura que rendirá homenaje a la ciudad a través de sus elementos más reconocibles: la Catedral y La Farola aparecerán representadas en la estructura, junto a referencias directas a las tradiciones malagueñas como los verdiales y las biznagas.