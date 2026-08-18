Secciones

Es noticia
Nuevo terremoto en GranadaExperta en seísmos advierte de nuevos terremotosPolémica remodelación de PedregalejoPlayas de Málaga cerradas por vertidosCalma tensa tras el tiroteo en Isla CristinaMíster y Reina de la FeriaEl Unicaja busca un pívotFunes, contento con los fichajes
instagramlinkedin
El ambiente este lunes en la Feria del Centro de Málaga

El ambiente este lunes en la Feria del Centro de Málaga

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El ambiente este lunes en la Feria del Centro de Málaga

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

Mucho ambiente este lunes en la Feria de Centro de Málaga. Pese al calor y a la humedad, que ayer superó con creces el 60 por ciento, miles de malagueños y turistas llenarons las calles del casco histórico. Abanicos, bebidas bien frías y la búsqueda de alguna sombra se convierten en los mejores aliados para combatir el bochorno. En Málaga la Feria se vive en la calle. Charangas, verdiales y flamenco ponen ritmo a unas calles llenas de ambiente, donde se mezclan malagueños y visitantes con un objetivo común: disfrutar de la fiesta.

Últimos vídeos

Tracking Pixel Contents