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El ambiente este lunes en la Feria del Centro de Málaga

Mucho ambiente este lunes en la Feria de Centro de Málaga. Pese al calor y a la humedad, que ayer superó con creces el 60 por ciento, miles de malagueños y turistas llenarons las calles del casco histórico. Abanicos, bebidas bien frías y la búsqueda de alguna sombra se convierten en los mejores aliados para combatir el bochorno. En Málaga la Feria se vive en la calle. Charangas, verdiales y flamenco ponen ritmo a unas calles llenas de ambiente, donde se mezclan malagueños y visitantes con un objetivo común: disfrutar de la fiesta.