Así se ha preparado 'Negaciones 4.0', la exposición inclusiva del Dulce Nombre
La Semana Santa de Málaga se reinventa a través de una exposición accesible, inmersiva y multimodal. 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', es una experiencia pionera de la hermandad del Dulce Nombre que abre sus puertas este martes en el Museo Jesús Castellanos uniendo tradición, creación escultórica, tecnologías de última generación y accesibilidad universal
