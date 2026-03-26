Banda de Cornetas y Tambores de Gitanos

La Banda de Cornetas y Tambores de Gitanos (Málaga) homenajea a su director enfermo Roberto Landero

La Banda de Cornetas y Tambores de los Gitanos de Málaga ha rendido un emotivo homenaje a su presidente, Roberto Landero, interpretándole una marcha completa bajo su balcón como muestra de cariño y apoyo, después de que una operación de corazón le impida salir esta Semana Santa por primera vez en 47 años. El gesto, se realizó tras el traslado de los Sagrados Titulares el Domingo de Traslados. Más información