Casabermeja, la Semana Santa más original de Málaga

Casabermeja representa uno de los pocos lugares con una Semana Santa que bebe directamente, cuando no conserva con total actualidad, muchas de las tradiciones y formas de vivir la Semana Santa original en la provincia de Málaga. El uso de correones es uno de ellos, siendo un sistema que sigue vivo como parte esencial de su Semana Santa. La localidad alberga una de las manifestaciones religiosas más singulares del panorama andaluz, tanto por la estructura de sus tronos como por la forma en que estos son portados.

En la parroquia de Nuestra Señora del Socorro tienen su sede canónica dos corporaciones nazarenas. Por un lado, la Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores; por otro, la Antigua Cofradía del Santo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Piedad. Ambas mantienen unas formas propias de portar los tronos que, en la actualidad, no se encuentran en otras localidades andaluzas.

¿Cómo son los tronos en Casabermeja?

En Casabermeja se denomina trono a las andas procesionales sobre las que se portan las imágenes. Estas estructuras se componen de un armazón del que sobresalen varales paralelos y horizontales, en número par, habitualmente dos o cuatro. Sobre el armazón se dispone la denominada peana de carrete o de garganta, sobre la que descansa la imagen, y en algunos casos se añaden varas verticales para sostener el palio.

A diferencia de otros modelos procesionales, el armazón no cuenta con mesa y descansa durante las paradas sobre horquillas de pasión, un elemento tradicional formado por un bastón corto rematado en una horquilla con forma de U. Este modo de procesionar imágenes sagradas hunde sus raíces en el siglo XVII y ha mantenido un desarrollo continuo hasta la actualidad, en sintonía con el estilo de los tronos de las cofradías antequeranas.

¿Qué es el correón y cómo se usa?

El rasgo más característico de este sistema es el uso del correón, una pieza de cuero vacuno de entre seis y ocho centímetros de ancho y cerca de dos metros de largo, dotada de hebilla en un extremo y ojales en el otro para su ajuste. Los hermanos nazarenos se lo ciñen al hombro contrario, cruzándolo sobre el tronco, de manera que el peso del trono se reparte a través de los varales y las asas costeras del armazón.

Los portadores reciben el nombre de correonistas y visten túnicas recogidas con cordones a la cintura y faraona en la cabeza. Durante la procesión llevan la horquilla en la mano, a modo de bastón, y su golpe sobre el suelo sirve para marcar el ritmo del avance del trono. El conjunto crea una estampa profundamente singular, distinta de la de otros modelos procesionales andaluces.

Órdenes

Las órdenes del mayordomo de trono también forman parte de este lenguaje propio. En las procesiones de la madrugada del Jueves y Viernes Santo, las indicaciones se transmiten mediante el golpe del bastón de mayordomía sobre el suelo.

En cambio, en la cofradía de la tarde del Viernes Santo, el mando se ejerce a través del sonido de una campana situada sobre el varal, accionada con un mazo de madera.

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Detalle de un portador de trono en Casabermeja con el correón.