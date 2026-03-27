Cofradías, identidad y merchandising

Un joven Pablo corretea por la plaza de la Merced. Su padre, José Ruiz, pasa las tardes en su taller entre paisajes y bodegones. Los pinceles están a la vista en casa y el día a día de los Ruiz Picasso está protagonizado por el arte. Pablo crecerá, el Ruiz desaparecerá y será Picasso, pero los trazos del genio seguirán influenciados por el arte del padre.

El clásico freudiano apunta al mito de matar al padre. En ‘Tótem y tabú’, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, hablaba de la necesidad de «matar al padre». Una rebelión contra la figura paterna que permite al hijo romper la dependencia y alcanzar su autonomía. Un concepto que suele interpretarse como el momento en que se abren los ojos hacia la edad adulta: cuando el padre pierde el velo de infalibilidad y el hijo empieza a entender su propio camino.

Sin embargo, el caso de Picasso sirve para entender que es fácil matar al padre, pero es heroico resucitarlo, según el historiador del arte y cofrade Jaime Moreno. Algo así ocurre en la historia de Manuel Toledano. El tallista y diseñador malagueño creció en un entorno donde el oficio no era una elección, sino una presencia constante. Su padre trabajaba la madera sin una formación académica sólida y con un reconocimiento limitado dentro del sector. Frente a otros profesionales con mayor recorrido, su figura quedaba, en muchas ocasiones, expuesta a la crítica. Toledano lo sabía.

«Siempre supe cuáles eran sus limitaciones», explica, pero también contaba con algo que marcó la diferencia: «Lo que le faltaba en formación lo suplía con una voluntad casi feroz», recuerda. Esa voluntad se hacía aún más visible por una circunstancia que atravesó toda su trayectoria: en un accidente había perdido los dedos de la mano izquierda. A pesar de ello, siguió trabajando durante años en el taller, adaptándose, insistiendo, encontrando formas de continuar.

Aquel joven Manuel creció entre ese esfuerzo cotidiano y un entorno donde las críticas eran frecuentes. «Las críticas eran duras y, en parte, eran ciertas», reconoce. «Yo lo sabía». Este es el punto en el que, según la teoría freudiana, se produce la ruptura: cuando el hijo deja de idealizar al padre y comienza a distanciarse. Pero en este caso, la reacción fue distinta.

Lejos de generar rechazo o necesidad de superación, esa conciencia de los límites provocó otra respuesta. «Me dolían las críticas, porque sabía que muchas veces tenían razón», explica. «Pero también sabía el esfuerzo que había detrás».

En ese contexto aparece la decisión que marcará su trayectoria profesional. «Un día me dije: honraré el nombre de mi padre». Ese momento funciona como punto de inflexión. No hay una ruptura, sino continuidad. No hay voluntad de sustituir al padre, sino de reconstruir su figura desde el oficio.

A partir de ahí, Toledano inicia un camino propio dentro de la talla, incorporando formación, técnica y una mayor ambición artística, pero manteniendo como referencia constante la figura paterna. En ese sentido, su trabajo puede leerse como una forma de transmisión generacional poco habitual. Frente al modelo clásico de emancipación, que implica romper con el padre para afirmarse a uno mismo, Toledano construye su identidad profesional a partir de la memoria.

Resucitar al padre no implica negar sus límites, sino integrarlos en una historia más amplia.

Porque en los oficios artesanales, a diferencia de otros ámbitos, el aprendizaje no se produce únicamente en instituciones o academias. En el caso de Manuel Toledano, esa transmisión está marcada por una figura que nunca desaparece del todo. Un padre que no fue perfecto, pero que le dejó algo mucho más importante. Como a Picasso, a Toledano le tocó heredar algo más que un oficio.

En el caso del malagueño universal, el apellido del padre desapareció, pero su huella nunca lo hizo. Picasso rompió, sí, pero nunca dejó de dialogar con aquello que había aprendido en casa. Sus primeras formas, su manera de mirar, incluso su relación con el arte, nacen en aquel taller doméstico donde José Ruiz pintaba en silencio. Con Toledano ocurre algo distinto, pero profundamente conectado.

Aquí no hay una ruptura visible, ni un cambio de nombre, ni una voluntad de borrar el origen. Hay algo más sutil: la decisión de sostenerlo. De asumir que el padre no fue perfecto, pero que su esfuerzo contenía un valor que merecía ser continuado.

Porque, a pesar de Freud, no todos los hijos necesitan matar al padre para encontrar su lugar.

Jaime, Francisco y Miguel esperan en el bar que hay frente a la casa de hermandad. Es un jueves de Cuaresma, pero podría ser cualquier día del año. La diferencia es que en este día les entregan las tarjetas de los puestos del trono para la Semana Santa. Habitualmente hay un puñado de sudaderas con el nombre de la hermandad en la espalda. Hoy hay decenas allí por donde mires.

El merchandising cofrade llegó hace mucho, pero hoy ya no se entiende la pertenencia a una hermandad, a una banda, a un grupo de albacería si ésta no va acompañada de una uniformidad. Un elemento distintivo que va mucho más allá que bordar o serigrafiar un escudo en un trozo de tela.

Uno de los casos más paradigmáticos de los últimos años es el desarrollo gráfico que el artista Moraglez realizó el año pasado para la Hermandad de los Gitanos. A partir de un cartel en el que la columna y las olas del mar eran protagonistas, este grafista jerezano realizó todo un despliegue estético que este año se ha visto plasmado en prendas de ropa, gorras, chapas o estampitas.

No es nuevo, ya lo hicieron otras hermandades como el Cautivo, cuando redefinió su escudo simplificándolo; o la Sentencia, utilizando como submarca la espada de Santiago como sustituta de la letra T y desarrollando todo un manual gráfico utilizando los morados, rojos y los celestes como enseña corporativa que trascendía la oficialidad del tradicional escudo.

Lo que sí es relativamente nuevo es la escala y la naturalidad con la que este fenómeno se ha integrado en la vida cotidiana de las hermandades. Ya no se trata de un recurso puntual ni de una iniciativa aislada, sino de una lógica asumida. Las hermandades (o grupos dentro de las hermandades) diseñan, producen y distribuyen identidad de forma sistemática. Y esa identidad no se queda en el ámbito interno, sino que se expande, se viste y se reconoce en la calle.

En términos sociológicos, este proceso podría asociarse al de la ‘disneyficación’. El concepto, desarrollado por el sociólogo Alan Bryman, hace referencia a la forma en la que determinados espacios adoptan dinámicas propias de los parques temáticos: tematización, coherencia estética y generación de experiencias integradas que permiten al individuo sentirse parte de un relato reconocible. En este caso, no hay personajes ni atracciones, pero sí una construcción simbólica cada vez más definida, donde colores, tipografías o símbolos responden a una misma lógica.

En el contexto cofrade, este proceso no puede entenderse únicamente como una estrategia estética o de consumo. Lo que está ocurriendo conecta directamente con la forma en la que hoy se vive la religión. Autores como Meredith McGuire o Nancy Ammerman han desarrollado el concepto de ‘religión vivida’ para explicar cómo la experiencia religiosa se desplaza desde los marcos institucionales hacia la vida cotidiana. No desaparece, sino que se transforma.

En ese desplazamiento, elementos como una sudadera, una pulsera o una gorra dejan de ser simples objetos. Funcionan como marcadores de identidad. Como formas de expresar pertenencia fuera del espacio litúrgico. La fe ya no se limita a la iglesia o a la procesión. Se incorpora al día a día, al lenguaje visual, a los códigos compartidos de grupo. Y eso es lo que ocurre también en el bar frente a la casa de hermandad. El sociólogo Zygmunt Bauman, aquel que acuñó el término de la sociedad líquida, escribió que las identidades contemporáneas necesitan hacerse visibles, encontrar formas de sostenerse en lo cotidiano. Aquí no hay teoría, pero la escena encaja. La pertenencia no desaparece: se sostiene en el tiempo. En términos de marketing, se desestacionaliza y está presente todo el año.

Todo se convierte en una imagen, en un símbolo, en algo que se puede llevar puesto. Baudrillard hablaba de sociedades donde la representación gana peso frente a la experiencia. Aquí, sin embargo, no parece haber sustitución, sino continuidad. La imagen no reemplaza a la hermandad: la acompaña. Es una forma de estar dentro antes de estar dentro. De empezar la Semana Santa sin que haya salido todavía ningún trono. De reconocerse en el otro sin necesidad de hablar.

Aunque, al mismo tiempo, surge una duda: si en ese proceso se produce también una banalización del símbolo, una deriva hacia lo kitsch donde lo sagrado se simplifica, se reproduce y se adapta hasta perder parte de su densidad original. No es necesariamente una pérdida, pero sí un cambio.

Dentro siguen llamando nombres. Jaime mira el móvil, algún tuit ingenioso; Francisco comenta quién va de cabeza de varal este año, por lo visto es uno que es sobrino de alguien; Miguel les enseña la nueva gorra que su cofradía ha empezado a vender en la mesa de recuerdos de la casa de hermandad… No hay conceptos, no hay teoría, pero todos participan de algo que es evidente. Una reconversión del universo cofrade en el que todo ocurre a la vez en todas partes.

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El Merchandising cofrade se ha extendido en los últimos años.