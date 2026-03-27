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Directo I Procesiones del Domingo de Ramos 2026 en Málaga / La Opinión

Directo I Procesiones del Domingo de Ramos 2026 en Málaga

La Opinión

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El Domingo de Ramos abre la Semana Santa de Málaga 2026 con una previsión meteorológica muy favorable, marcada por la estabilidad y la ausencia de lluvias, lo que permite afrontar la jornada con optimismo. La Pollinica protagoniza el arranque del día y concentra el protagonismo en el Centro durante toda la mañana, en un ambiente de palmas e ilusión infantil, antes de que, desde las 14.15 horas, se incorporen el resto de hermandades. Junto a ella procesionan otras ocho cofradías en una jornada larga e intensa que se prolongará hasta la madrugada del Lunes Santo, con las salidas sucesivas de Dulce Nombre, Salutación, Lágrimas y Favores, Humildad, Salud, Humildad y Paciencia, Huerto y, finalmente, Prendimiento, que cerrará el día. Más información

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