Directo I Procesiones del Lunes Santo 2026 en Málaga / La Opinión

Directo I Procesiones del Lunes Santo 2026 en Málaga

Llega el Lunes Santo y Málaga profundiza sin complejos en la Semana Santa. Es día de devociones populares, de recogimiento, de barrio y de historia, de tradiciones mantenidas con esmero y joven pujanza. El Lunes Santo llega este 2026 a la Semana Santa de Málaga con algunas novedades para los más despistados. Pasión pasará la primera por el recorrido oficial, adelantando un poco su salida y cambiando el itinerario. Estará en la calle a las 16.50 horas y, a las 17.35 horas en la Tribuna Oficial, entrando por el lateral de la plaza de la Constitución. Le seguirá Crucifixión, que pasa a ser la segunda, saliendo a las 15.55 horas desde El Ejido y seguida de Gitanos. Dolores del Puente llega desde El Perchel para entrar en el recorrido oficial rayando las ocho de la tarde. Cautivo le seguirá, arrastrando a una multitud tras él, y cerrando Estudiantes, que tendrá su tradicional acto con el obispo de Málaga, José Antonio Satué, que se estrena, a las 18.30 horas. Más información