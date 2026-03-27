Directo I Procesiones del Martes Santo 2026 en Málaga / La Opinión

Directo I Procesiones del Martes Santo 2026 en Málaga

El Martes Santo llega a esta Semana Santa de Málaga 2026 con muy buen tiempo y previsiones, que alejan el fantasma de la lluvia que apareció el año 2025. El barrio de la Victoria vive uno de sus días grandes. El Rocío y el Rescate salen a la calle, llevando a medio barrio detrás, ya sea en sus filas de nazarenos, bajo el varal o acompañando la procesión. Pero también será un día para ver a Nueva Esperanza, que llega desde lejos, de su barrio de Nueva Málaga, en un esfuerzo de devoción y tesón como pocos. En el Centro Histórico será las Penas la encargada de poner su siempre sugerente y respetado sabor nazareno a las calles de Málaga, con un manto de flores que es uno de los elementos del día más señalados. La Humillación y Estrella llegan desde Santo Domingo, siendo una de las cofradías más queridas del Martes Santo, mientras que La Sentencia cerrará la jornada sacando, por fin, el nuevo trono del Señor a la calle, después de que el año pasado suspendiera su salida procesional por la lluvia. Más información