Directo I Procesiones del Viernes Santo en Málaga 2026 / La Opinión

Directo I Procesiones del Viernes Santo en Málaga 2026

El Viernes Santo llega anunciando el final de la Semana Santa, que tendrá su colofón el Domingo de Resurrección con la salida del Resucitado. Pero antes, queda una jornada diferente, con dos ambientes que se diferencian muy bien. A primera hora de la tarde es el turno del Monte Calvario (que comienza su procesión a las 15.00 horas con la bajada del Yacente desde la Ermita del Monte Calvario para su entronización), Descendimiento y Amor, que adelanta su salida a las 16.50 horas. A partir de ese momento, llega un pequeño parón y se retoman las salidas a las 19.05 horas con Dolores de San Juan, para continuar con Soledad de San Pablo, Piedad, Sepulcro y Servitas para cerrar el Viernes Santo . [Directo narrado del Viernes Santo] Más información