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Resucitar al padre:Manuel Toledano y la herencia del oficio

La historia del tallista malagueño cuestiona el mito freudiano de «matar al padre» y propone una vía distinta: asumir sus límites y dignificar su esfuerzo

. | A.Z.

. | A.Z.

f. j, cRISTÓFOL

Málaga

Trono del Nazareno del Perdón iniciado por Manuel Toledano Vega y terminado por su hijo.

Resucitar al padre: Manuel Toledano y la herencia del oficio | NUEVA ESPERANZA

Resucitar al padre: Manuel Toledano y la herencia del oficio | NUEVA ESPERANZA

Diseño original del trono del Nazareno del Perdón de Manuel Toledano Gómez

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