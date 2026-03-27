Resucitar al padre:Manuel Toledano y la herencia del oficio
La historia del tallista malagueño cuestiona el mito freudiano de «matar al padre» y propone una vía distinta: asumir sus límites y dignificar su esfuerzo
f. j, cRISTÓFOL
Málaga
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