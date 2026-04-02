Atlas News

Vídeo: El traslado del Cristo de la Buena Muerte por la Legión

“Soy el novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte a tan leal compañera”, los versos de la legión amarrados a Málaga. Del buque Galicia han desembarcado las tres escuadras de gastadores de Ceuta, de Melilla y de Almería. En su recorrido por las calles de la ciudad, han desfilado entre vivas y la emoción de quienes los han acompañado. La entrega ha sido mutua Marjorettes entre fotos y afectos el desfile ha pasado por la tribuna de los pobres. Hasta llegar a su encuentro con el Cristo de Mena.