"No hay 28 de diciembre sin Verdiales": Málaga celebra su Fiesta Mayor

"Los verdiales no se bailan: se celebran como se celebra la vida", decía el poeta Manuel Alcántara. Y así ha vuelto a demostrarse este 28 de diciembre en Málaga, donde ni la lluvia ni el viento han logrado cancelar una de las citas más emblemáticas de la cultura popular malagueña.

La Fiesta Mayor de los Verdiales de Málaga se ha seguido celebrando este año, aunque con un cambio obligado de formato: todas las actuaciones se han trasladado al interior de la gran carpa instalada en el parque Andrés Jiménez Díaz, en el Puerto de la Torre, para hacer frente al temporal que azota la ciudad. Aun así, la esencia de la fiesta se ha mantenido intacta.

En esta 64ª edición, han participado 28 pandas, representando los tres estilos tradicionales: Comares, Montes y Almogía. Seis pandas compiten en el estilo Comares, doce en Montes y diez en Almogía.

El alcalde de Málaga dirige la interpretación con su vara de mando / l.o.

Cada estilo cuenta con premios en distintas modalidades, como fiesta, baile de pareja, baile de trenzaíllo, baile de bandera o bajín y mejor cantaor. En total, se reparten 34.910 euros en premios, además de obsequios para los niños y niñas que participan en las modalidades infantiles.

Pese a la incertidumbre provocada por el mal tiempo, el sonido de las panderetas ha vuelto a llenar el recinto. «No teníamos fe en que se celebrara por el tiempo, pero gracias a Dios que hoy suenan panderetas, que es lo que importa. No hay 28 de diciembre sin verdiales», expresaban algunos participantes.

La fiesta demuestra, además, que existe relevo generacional. Los verdiales reúnen a mayores y pequeños, a niñas y niños de todas las edades. «Soy verdialera», sentencia María, con apenas siete años, mientras su madre subraya la importancia de mantener viva esta tradición familiar.

Numeroso público ha podido disfrutar un año más de esta Fiesta Mayor de Verdiales 2025. / l.o.

Origen

Los verdiales son una de las manifestaciones musicales y festivas más antiguas de Andalucía. Su origen se pierde en el tiempo y se vincula a una fiesta de raíz campesina, ligada al mundo rural de los montes de Málaga.

Probablemente proceden de antiguos ritos agrícolas precristianos, relacionados con la fertilidad de la tierra y las cosechas, que con el paso de los siglos se mezclaron con influencias romanas, árabes y cristianas. El propio nombre “verdiales” parece proceder de los olivos verdiales, muy comunes en la zona.

Tradicionalmente, los verdiales no eran un espectáculo, sino una fiesta del pueblo y para el pueblo, celebrada de forma espontánea en cortijos, ventas y reuniones populares, especialmente en invierno. Las pandas competían no por premios, sino por prestigio y alegría.

El alcalde se dirige al público en un momento de estas fiestas de verdiales en Málaga. / l.o.

Esta manifestación festiva se basa en un fandango cantado y bailado, acompañado por una orquestina formada por violín, guitarras, pandero, platillos, palillos y, en algunos estilos, laúd o bandurria.

En las actuaciones, el conjunto se completa con la figura del alcalde, que dirige la interpretación con su vara de mando, y la del abanderado, que baila al frente del grupo portando una bandera española, andaluza o malagueña.

Un año más, Málaga ha vuelto a demostrar que, pase lo que pase, los verdiales siguen sonando.