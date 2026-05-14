La Opinión

Doble operativo en Las Albarizas: Detienen a once personas y desarticula varios puntos de venta de droga en Marbella

Durante un primer operativo, desarrollado a principios de año, se logró la detención de tres personas dedicadas a la distribución y venta de sustancias estupefacientes, así como la captación de clientes. Recientemente se ha llevado a cabo un nuevo dispositivo, en la misma zona, con el objetivo de erradicar la actividad delincuencial asentada, mediante la cual se han producido otras ocho detenciones y cinco registros domiciliarios. Con sendos operativos policiales se han incautado 133 gramos de hachís, 111 de marihuana, 3,08 gramos de tussi y 5,76 gramos de cocaína, así como más de 2400 euros en efectivo