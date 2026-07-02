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Detenido en Marbella uno de los fugitivos más buscados de Canadá
La Opinión
La Policía Nacional ha detenido a dos de los fugitivos más buscados de Canadá y Francia, como resultado de dos investigaciones junto a los equipos de la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos (Enfast, por sus siglas en inglés) de ambos países. Uno de ellos, buscado por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, fue arrestado en Marbella (Málaga), mientras que al segundo, reclamado desde 1997 por atacar con armas de fuego un furgón que transportaba dinero, se le localizó en Sevilla.
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