La ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal ha negado ante la Audiencia Nacional, la existencia de una contabilidad paralela en su partido. Cospedal ha asegurado no tener constancia del pago de sobresueldos a dirigentes del PP, recogidos en os manuscritos del extesorero. Sobre éste, Luis Bárcenas, la ex secretaria ha asegurado no sentir ninguna animadversión, solamente "desprecio".