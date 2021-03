El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado al secretario de Organización del PSOE y ministro de Movilidad, José Luis Ábalos, en un acto de precampaña al que ha acudido esta mañana. Almeida ha asegurado que "a mí los que pactan con Bildu no me dan ninguna lección". Por otro lado le ha pedido a Más Madrid que diga qué medidas tomaría para frenar la pandemia y que "no se esconda" si lo que están planteando es cerrar los bares "o poner el toque de queda, por ejemplo, a las 8".