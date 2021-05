El secretario de organización del PP, Teodoro García Egea, en una entrevista en la Cadena Ser, se ha sumado al impulso de Isabel Díaz Ayuso tras su victoria en las elecciones: "La Libertad tiene que tener mecanismos para protegerla. Si una persona no tiene un empleo para desarrollar su proyecto de vida en libertad, difícilmente va a conseguir una autorrealización, por eso la libertad es el leit motiv de todas nuestras políticas.Preguntado sobre si libertad es lo que se vio en la Puerta del Sol cuando decayó el estado de alarma, García Egea quiso responsabilizar al Gobierno de las actitudes que se vieron: "El PP lo que quiere es tener instrumentos jurídicos para controlar la pandemia, ahora las comunidades autónomas no tienen libertad para protegerse de la pandemia porque no tienen instrumentos jurídicos", ha afirmado.