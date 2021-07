La vacuna española del CSIC no va a pasar a la fase de ensayo con seres humanos porque no ha recibido la autorización. Los creadores del fármaco aseguran que no tiene nada que ver con el fallecimiento de ningún mono en el que se testaba la vacuna y que aún están a la espera de una respuesta oficial de la Agencia Española del Medicamento. Esta era la más avanzada pero hay dos vacunas españolas más en proceso.