El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado esta mañana en una entrevista sobre la monarquía y el rey Juan Carlos. Sánchez ha explicado que “el problema es que se tendrían que juzgar personas y no instituciones”. El presidente ha insistido en que no van a entrar en el debate de república o monarquía y que el rey Juan Carlos debería explicar las razones que le han llevado a ausentarse de España. Sánchez ha defendido la ejemplaridad de Felipe VI y sobre la inviolabilidad del rey ha dicho que “no es necesario que se reconozca esa condición al jefe del Estado, que es producto de otra época”. Finalmente ha expresado que para este tipo de reformas constitucionales “dos no bailan si uno no quiere”, en referencia al PP.