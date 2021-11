Los reyes andando así por la calle sin más ya es extraño. Y verlos en una parada de autobús lo es mucho mas. Ciudadanos extrañados y risas nerviosas.

Es el 75 aniversario de la EMT y cuando llega la hora de subirse al vehículo, la reina pregunta ¡¿ya? Y allá que van. Con su ticket, y con unos viajeros que no pierden la oportunidad de inmortalizar el momentazo. No todos los días se encuentra uno con los reyes en el autobús . Su destino final las cocheras, el rey se da cuenta de que no se han despedido del conductor y se acerca para hacerlo. Les enseñan los talleres y cuatro unidades históricas, una de ellas modelo de 1947. Ahí un posado real y en su interior, arriba, el rey no cabe y tiene que sentarse. Una jornada muy interurbana que acaba, con vivas al rey y con aplausos de todos para todos