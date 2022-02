La ministra de Defensa Margarita Robles ha defendido la aprobación ayer de la reforma laboral a pesar de las polémicas suscitadas con el voto equivocado de un diputado del PP.

"Le puedo decir que, en democracia, cuando un órgano competente declara un resultado como ocurrió ayer, eso es lo que tiene validez. La norma se ha aprobado porque el órgano competente para ello lo ha hecho. Y sería bueno que tratáramos todos de no deslegitimar las institiuciones" ha señalado durante una entrevista en Mediaset.

Ha señalado que "uno puede estar de acuerdo con el resultado o no, pero cuando ese resultado se ha proclamado por el órgano competente, esa es la decisión que vale. E insisto, creo que no hacemos bien, que el PP no hace bien, cuando está permanentemente deslegitimando a las instituciones" ha dicho reafirmando la importancia de acatar los resultados.

Robles ha señalado que, al margen de los apoyos que esta norma tenía para su aprobación, se trata de una reforma positiva para los ciudadanos. "Ninguno de los partidos que votó en contra de la ley critica el contenido de la ley. A unos les parece insuficiente, otros la consideran innecesaria, pero lo que nadie hace es poner en cuestión en que el contenido de la ley es buena para las relaciones laborales, es buena para salir de la crisis económica" ha añadido.

"Sería bueno que todos lo respetáramos, luego cada uno está en el derecho de recurrir o no recurrir, pero mientras tanto eso es lo que tiene valor jurídico y lo que tiene valor legal" ha concluido la titular de Defensa.