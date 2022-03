El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha sido entrevistado en Informativos Telecinco. Núñez Feijóo es candidato, parece que único, a presidir el Partido Popular y ha arremetido contra el presidente Pedro Sánchez por sus críticas al rey emérito. "Me sorprende que el presidente del Gobierno no respete las investigaciones de la Fiscalía, que no respete el funcionamiento del Estado de Derecho y que no se alegre de recuperar la normalidad en el ámbito de la Jefatura del Estado", ha dicho. En la misma línea, el posible nuevo líder del PP ha lanzado un mensaje al presidente Sánchez. "Lo que creo que tiene que hacer un demócrata y alguien que representa al Gobierno de España es dar por zanjado este asunto y porseguir apoyando la Constitición y por tanto a la Jefatura del Estado y al rey Felipe VI", ha advertido.