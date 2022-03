Once y veinte de la mañana. Quedan tan sólo cuarenta minutos para la constitución de las cortes en Castilla y León. Del despacho de Fernández Mañueco sale a toda prisa el líder de VOX en la comunidad. Perseguido por la prensa confirma el acuerdo con un "sí". Tras él Fernández Mañueco habla de un "gobierno sólido y estable" . El pacto se había sellado in extremis y aceptando las condiciones de VOX . La presidencia de las Cortes es el aperitvo porque VOX entra por primera vez en un Gobierno con la Vicepresidencia de la Junta y tres consejerías. Y el que será el próximo presidente del PP culpa de este pacto al partido socialista afirmando que el PSOE sólo les había señalado el camino "o VOX o elecciones" . Feijóo afirma que no había otra opción