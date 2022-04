“El Partido Popular ni es un partido nuevo ni se ha regenerado”. Así de tajante se ha mostrado la Vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en Valencia. Para la dirigente socialista, el congreso que este fin de semana ha celebrado el principal partido de la oposición en Sevilla vende una regeneración que no existe. “Siguen siendo los mismos con las mismas actitudes”, ha aseverado Lastra. Y frente al sálvese quien pueda de la derecha, están los valores del PSOE como la unidad y la “obsesión por avanzar todos los españoles al mismo tiempo, a la vez. Los ciudadanos saben que pueden contar con el PSOE”. Ante una pandemia global, la erupción del volcán de La Palma o la guerra de Putin, el Gobierno, se ha encontrado “enfrente” una derecha “que no ha arrimado el hombro nunca” y que solo ha sabido pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Los militantes del PP se merecen estar dignamente representados”, ha valorado Lastra, “tener al fin a un PP digno al frente de la oposición del país”. Pero los primeros gestos de Alberto Núñez Feijóo no apuntan en esa dirección. “Es el nuevo presidente del PP tapando la supuesta corrupción de Ayuso” y, además, Feijóo “ha abierto la puerta de las instituciones a la extrema derecha” con su llegada al gobierno de Castilla y León. “El PP dirá en Sevilla que se renueva y se regenera, pero ha retrocedido más de 50 años en este país”, ha afirmado la Vicesecretaria general del PSOE. El lema ‘Lo haremos bien’ deja claro que “quieren seguir trincando, pero que esta vez no los pillen”, según Lastra.