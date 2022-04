El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en la que le ha echado en cara la inflación: "No quiere ver que las familias no llegan a final de mes". "No sé si se ha enterado de que hay una guerra. Pero la cuestión es como respondemos, y en su caso tienen que decidir si continúan estorbando o deciden ayudar", le ha reprochado Sánchez en su respuesta.

Gamarra ha tirado de eslogan para atacar al presidente. "Hay otra manera de gobernar. Su fracaso es evidente. Escuche al presidente Feijóo y haga lo que mejor sabe: copiar y rectificar. Copie las propuestas que le va a plantear el PP y rectifique sus políticas que nos están llevando a la ruina. Por fortuna, hay alternativa, porque hay otra manera de gobernar", ha afirmado. El presidente ha tirado de ironía en su respuesta: "Sin duda hay otra manera de gobernar, ustedes en la oposición bajan todos los impuestos pero cuando están en el Gobierno suben hasta 50 impuestos. Recortan el Estado de Bienestar. En Galicia uno de cada diez colegios públicos se ha cerrado".