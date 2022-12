La Policía vigila las alcantarillas de la Embajada de Ucrania, que ya recupera la normalidad. Un militar se encarga de recibir los paquetes y el embajador entra y sale del edificio. Ahora sabemos que él no fue el primer destinatario. Hace una semana se recibió otra carta en el Palacio de la Moncloa dirigida al presidente y que fue detectada a tiempo. No se informó en ese momento y es hoy cuando se ha comunicado a la Audiencia Nacional. Los TEDAX trabajan hoy en la sede de la empresa armamentística Instalaza, donde anoche se detectaba la tercera carta. Es la fabricante de los primeros lanzacohetes que España envió a Ucrania. Esta madrugada saltaban las alarmas en la base de Torrejón por otra carta dirigida al Centro de Satélites de la Unión Europea, donde se monitoriza la situación de la guerra. Este es el único paquete que los TEDAX no han destruido. Horas después se recibía otra carta en el Ministerio de Defensa destinada a Margarita Robles, que hoy está, precisamente, en Odessa, Ucrania. Interior no descartaba que hubiera más y así ha sido. A última hora se ha detectado otra carta incendiaria en la Embajada de Estados Unidos.