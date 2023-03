Todo listo, discurso incluido, para una moción en la que el candidato, de partida, alaba al Pedro Sánchez que se rebeló cuando lo echaron del PSOE. Pero que reprueba su elección de compañeros de viaje. Moción, sí, que "merece dos y tres", dice el coordinador general del PP, pero no así, sino en las urnas en las elecciones de mayo. "Se ha marcado un gol en propia puerta y ha regalado a Pedro Sánchez una victoria en tiempo de descuento", ha sentenciado Elías Bendodo. Eso sí, se mantiene el PP en la abstención. "Su única respuesta es siempre un 'no' a todo a excepción de cuando se trata de Vox", le ha respondido la portavoz socialista, Pilar Alegría. Unión que también vaticinan desde Podemos, aunque la suya con los socialistas... "Es un partido esencialmente neoliberal que, a la que puede, te mete las políticas más salvajes del neoliberalismo", ha explicado Pablo Fernández. Y en medio, eso parece, Yolanda Díaz. "La política va de hablar claro a la gente, no de prometer la luna", ha dicho la vicepresidenta en la gira de Sumar, pero subrayando el papel de Unidas Podemos en las medidas que ha ido tomando el Gobierno en su conjunto. De ahí que le preocupe una moción de censura sólo con la idea de echarlos de Moncloa. "Más allá de la capacidad de innovación que tenga el candidato... (risas)". Broma, por decirlo así, que contrasta con su propio mensaje, que es serio que se está deteriorando la democracia con mociones así. "Los ciudadanos quieren soluciones, no quieren un circo en el Congreso de los Diputados", afirmaba la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp. Vox, estos días, ha optado por un segundo plano. Aunque anuncia, aprovechando el día del padre, que ha presentado otra moción parlamentaria, pero para defender y reconocer el insustituible papel del padre, del varón, en la familia.