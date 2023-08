No queda en el guión del encuentro mucho espacio para las sonrisas entre dos líderes políticos enfrentados durante meses y que ahora se niegan mutuamente un futuro en la Moncloa. La investidura del líder del PP es una pérdida de tiempo dirá Pedro Sánchez en esa reunión en el Congreso. Feijóo escuchará ese mensaje. El suyo será que deben entenderse para no depender de los independentistas. Piden los de Feijóo que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo en los retos de país. El PSOE repite la crónica de una investidura fallida anunciada. El PP suma los portazos de Aragonés y Urkullu. Vox condiciona la política del PP. Con Vox en la ecuación no hay nada que hacer, ni siquiera para la ronda de contactos que planea Feijóo con los presidentes autonómicos.