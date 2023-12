El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este lunes que entiende que la decisión de sacar adelante una ley de amnistía a cambio de los votos de Junts y ERC en la investidura puede ser "controvertida" para muchos españoles, pero que tiene un objetivo "concreto" y "noble" que es lograr la "convivencia" y la "estabilidad" en Cataluña. Durante una entrevista en los Informativos de Mediaset, Sánchez también ha opinado que, con todo este debate, él cree que Feijóo hubiera aprobado una ley de amnistía si no hubiera dependido de Vox para ser presidente y ha recordado los 1.400 indultos en un solo día de Aznar en 1996 tras ganar las elecciones. "Apostar por la convivencia, por la superación de contiendas políticas desde el punto de vista político y no judicial trae consecuencias positivas no solamente en términos de convivencia, también en términos económicos y de prosperidad para la sociedad española", ha apuntado el presidente, recordando los buenos datos de ocupación en Cataluña durante este pasado puente de diciembre. Sánchez ha insistido en que apuesta por el "reencuentro total", que supone acercarse a la normalización en Cataluña y alejarse del desastre en el que, en su opinión, nos acercamos en 2017 con el gobierno de Rajoy.