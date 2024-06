La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado un acto de la institución, en el que se ha presentado una iniciativa de apoyo a grupos de música rock con personas con discapacidad intelectual, para ejercer de portavoz de su pareja, Alberto González Amador, después de que se conozca que este ha denunciado al Ayuntamiento de Madrid, que dirige el también popular José Luis Martínez-Almeida, por la presunta filtración del expediente de obras del piso en el que vive con la líder. “Un ciudadano tiene derecho a defenderse si una institución revela datos personales, ante la administración que sea. No se puede estar en permanente indefensión. Son datos que se han filtrado a Más Madrid y al PSOE. Como cualquier ciudadano, se tiene que defender, pedir amparo a las instituciones, que están para eso, no para lo contrario. La extralimitación es evidente. En el caso del Ayuntamiento, no parece una cuestión política, pero sí administrativa. Hay unos datos de un particular que acaban en manos de los partidos de la oposición. A todas luces se tiene que investigar y ver si ha habido un delito de falta de custodia de unos datos de carácter personal”, ha argumentado.