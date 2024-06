El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha afirmado este domingo que es necesaria una reforma de la financiación autonómica, porque "no puede ser ya tantos años con un sistema tan antiguo". A preguntas de los periodistas durante una visita esta mañana al Centro de Salud Colmenar Viejo Sur, Lobato ha explicado que la reforma de la financiación "tenemos que hacerla entre todos", a sabiendas de que eso implique reconocer las "singularidades" como la de Cataluña, la de Cantabria o la de Madrid. Sin embargo, el dirigente socialista ha dejado claro que para conseguir esa reforma "hace falta un acuerdo" y ha señalado que en ese acuerdo "debe estar el PP", al que, ha dicho, no se le ha escuchado "ni una sola palabra sobre la propuesta de modelo de financiación que quiere para España". Lobato ha indicado que "Feijóo no se atreve a hacer ni una propuesta mínima, porque no salga Ayuso al momento a darle una colleja, esto es lo que tenemos: un Feijóo absolutamente sin personalidad y sin capacidad para proponer nada".