El ex presidente catalán, Carles Puigdemont, ha ofrecido un breve discurso en el Arc de Triomf, sin que haya sido detenido, entre gritos de presidente de los cientos de asistentes. “El derecho a la autodeterminación pertenece a los pueblos, es un derecho colectivo. No nos dejemos confundir, hacer un referéndum no es ni será nunca un delito”, ha afirmado. El independentista ha mantenido su discurso separatista: "No nos interesa estar en un país en el que las leyes de amnistían no amnistían".