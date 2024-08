Empieza el movimiento en el Congreso, aunque todavía en periodo no ordinario y empieza por la ofensiva del PP y sus peticiones de comparecencias. Y la primera era por la inmigración, el señalado el presidente del Gobierno. Segunda petición, Venezuela y de nuevo para el presidente y con mucho foco en Zapatero, ahí escuchan las carcajadas del PP y hay más Puigdemont y su fuga y de nuevo para Sánchez. Y el concierto catalán y el acuerdo con Esquerra para la ministra de Hacienda. La posición de los republicanos clara y la de sus eternos contrincantes, Junts, que se explique si es un concierto o no lo es. El voto afirmativo de Junts no es suficiente.