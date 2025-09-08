El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado este lunes a Pedro Sánchez por no hablar de Hamás ni exigir la devolución de los rehenes durante la comparecencia que el presidente ha llevado a cabo en la Moncloa con medidas contra el genocidio en Gaza. "El presidente del Gobierno es el presidente más débil de la democracia española, esto se lo han exigido sus socios, y por tanto sale aquí a decir cosas, algunas ya las ha dicho, en otras ha mentido", ha insistido Feijóo durante una entrevista en El Programa de Ana Rosa de Mediaset, donde ha dicho que el anuncio del presidente de que España no comprará armamento a Israel es "falso".